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快篩風電族群亮眼 台股跌241點險守萬七

2022/4/15 13:44（4/15 14:19 更新）
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台股15日收在全場最低17004.18點，下跌241.47點，驚險守住「萬七」大關。（中央社檔案照片）
台股15日收在全場最低17004.18點，下跌241.47點，驚險守住「萬七」大關。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北15日電）美國科技股收黑，權值股台積電法人說明會行情失靈，電子族群回檔，僅快篩、鋼鐵類股撐盤，台股今天收在全場最低17004.18點，下跌241.47點，驚險守住「萬七」大關。

台股今天成交值新台幣2681.65億元，電子股跌1.99%，成交比重近42%；金融股續挫0.57%，航運股逆勢上漲1.27%，鋼鐵股漲0.21%。

權值電子股明顯回檔，晶圓雙雄美國存託憑證（ADR）挫逾3%，今天台積電收562元、跌幅1.92%，聯電收47.05元、跌幅2.49%。4、5月營收展望保守的大立光收1625元，下跌1.22%。

航空雙雄長榮航、華航震盪走低，終場下跌2.81%、1.21%，收在36.3元、28.5元。

快篩試劑廠是今天盤面少數亮點，寶齡富錦早盤攻漲停136元後一價到底，寫下波段新高，成交量超過5.3萬張；瑞基、ABC-KY都收漲停價，分別為143.5元、55.2元。

風電族群的上緯投控漲停，收127.5元；世紀鋼收130.5元，漲5.24%。

法人表示，台股攻克上檔均線反壓仍須量增以對，研判大盤走勢將震盪墊升，盤面匯聚人氣類股以航太、防疫與生技、風電、電子零組件等族群為主。（編輯：張均懋）1110415

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