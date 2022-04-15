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國人愛存股 首檔金融傳產雙月配息ETF准募

2022/4/15 12:04
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（中央社記者韓婷婷台北15日電）證交所統計，2021年國人全年定期定額存股規模突破新台幣400億元，2022年1月規模突破45億元，其中金融股最受青睞；投信業者推出的首檔主攻金融、傳產熱門存股標的，提供雙月配息機制的台股ETF，14日已獲准募集。

永豐投信指出，近一年台股攻高後，波動震盪加劇，紛紛轉向定期定額存股投資策略，觀察到近期投資市場最重要關鍵字，包括通膨、升息、存股、配息與退休議題等。

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證交所統計，2021年國人全年定期定額存股規模突破400億元，2022年1月定期定額單月存股規模更突破45億元，證交所統計20大定期定額存股族最愛投資標的，金融股加上傳產股高達15檔，金融股更高達11檔，正受惠於全球升息風潮、股息吸引力等因素。

永豐投信推出台灣優選入息存股ETF已於14日經金管會同意生效正式獲准募集，此檔ETF追蹤台灣指數公司編製「特選台灣優選入息存股指數」，精選金融與傳產30檔成份股，與市場上既有台股ETF有顯著區隔。目前前十大成份股分別為開發金、永豐金、台泥、亞泥、兆豐金、中信金、合庫金、台新金、國泰金及富邦金，其中有8檔為金融股。（編輯：張均懋）1110415

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