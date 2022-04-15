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台積電法說會行情失靈 早盤股價下跌12元

2022/4/15 09:06（4/15 09:12 更新）
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台積電15日股價走跌，早盤達新台幣561元，下跌12元。（中央社檔案照片）
台積電15日股價走跌，早盤達新台幣561元，下跌12元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹15日電）晶圓代工廠台積電法說會行情失靈，美國存託憑證（ADR）股價重挫逾3%，台積電今天股價同步走跌，早盤一度達新台幣561元，下跌12元，市值縮水3111億元。

台積電14日舉行線上法人說明會，第1季營運表現亮麗，包括營收與毛利率表現皆優於預期，第1季營收175.7億美元，超越原訂的166億至172億美元目標，毛利率55.6%，超越原訂的53%至55%目標，歸屬母公司淨利新台幣2027.3億元，創歷史新高紀錄，每股純益7.82元。

台積電預期，第2季營收將達176億至182億美元，季增1.9%。台積電營收成長展望略低於市場預估的3%至6%，不過毛利率將達56%至58%，優於市場預期的55%。台積電並預期，今年美元營收成長將達到或超過展望的25%至29%區間的高標。

隨著投資人對升息疑慮升高，美國科技股滑落，那斯達克指數下挫292.51點，跌幅2.14%，費城半導體指數下跌91.09點，跌幅2.92%。台積電ADR開高震盪走低，跌破100美元關卡，收在98.36美元，下跌3.14美元，跌幅3.09%。

台積電今天股價同步走弱，早盤一度達新台幣561元，下跌12元，市值縮水3111億元，滑落至14.54兆元，影響大盤指數約100點。（編輯：趙蔚蘭）1110415

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