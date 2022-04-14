台積電步入更高成長期 看好5G、HPC驅動運算需求

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（中央社記者張建中新竹14日電）台積電年報出爐，董事長劉德音與總裁魏哲家在致股東報告書中表示，台積電正進入一個更高結構性成長時期，未來幾年5G和高效能運算（HPC）大趨勢可望驅動對運算能力的大量需求。

劉德音與魏哲家在致股東報告書中說，民國110年對台積電是充滿挑戰與機會的一年，在半導體產業的強勁成長之下，COVID-19疫情持續蔓延。

雖然疫苗已可廣泛取得，提供了急需的保護力，然而新的變種病毒產生卻持續造成醫療機構的嚴重負荷，部分地區封城，以及全球供應鏈的中斷。

台積電採取了嚴謹的防疫措施保護員工的健康與安全，並且確保所有晶圓廠正常營運，以在疫情期間持續提供客戶服務。

同時，在疫情期間對於供應鏈中斷的疑慮，以及遠距生活型態加速了數位轉型，使得全球對半導體的需求超過了供給。

受惠於客戶對於先進製程與特殊製程技術的強勁需求，台積電110年營收568.2億美元，連續12年創歷史新高紀錄，成長24.9%。台積電占全球不含記憶體的半導體產值的26%。

劉德音及魏哲家表示，台積電正進入一個更高結構性成長的時期，因為未來幾年來自5G和HPC相關應用的大趨勢可望驅動對於運算能力的大量需求，從而擴大使用各項先進技術。

長期市場需求的結構性成長將推動智慧型手機、高效能運算、物聯網，及車用電子平台的成長，台積電正與客戶密切合作規劃產能，並加速投資先進製程和特殊製程技術以支持客戶需求。

台積電正在美國、日本、以及中國大陸擴展全球生產版圖，以增進客戶服務、吸引全球人才，並且延續及強化競爭優勢。

台積電也積極加速營運的數位轉型來支持公司的快速發展。同時，致力於獲取可持續且恰當的投資報酬，使台積電能繼續投資以幫助客戶成長。台積電繼續應用策略性，而非投機性的定價，以反映台積電創造的價值。

台積電並致力於晶圓廠營運的不斷進步，和供應商攜手合作以優化成本。台積電將持續投資來支持客戶的成長，並為股東帶來長期的獲利成長。

儘管疫情與半導體相關產業循環的不確定性在短期內將持續存在，然而科技在人類生活中將越形普遍和不可或缺，數位轉型也將更加速進行。半導體產業的價值在供應鏈中持續提升，成為推動現代經濟的基礎技術。

台積電正處於絕佳的地位，以掌握有利的產業趨勢成長。隨著台積電邁入一個更高成長的時期，對於眼前的機會充滿興奮。（編輯：楊凱翔）1110414