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GOLF聯盟培訓近400學生完訓 5月赴金門大學座談

2022/4/18 10:11
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（中央社記者吳家豪台北18日電）科技大廠友達、仁寶、緯創共同發起的GOLF學用接軌聯盟去年推出校企學分合作及培訓課程，至今已有近400名學生完訓，5月將前往金門大學與新世代人才對談。

GOLF（Gap of Learning & Field）學用接軌聯盟今天發布新聞稿說明，成立社團法人至今將邁入第3年，GOLF聯盟集結企業會員建置「產業數位學院」課程，分別為「資通訊數位學院」、「光電數位學院」、「半導體數位學院」，推出近50堂實戰教學課程，幫助學生更貼近產業知識。

GOLF聯盟也提供企業與學校產學合作，藉由綁定線上影音授課或透過校方提出申請學習資源應用，學生完成指定線上與線下課程後，可納入校內學分認列。

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由友達授權屏東科技大學的「顯示器教學應用學程」、力成科技與明新科技大學合作的「半導體封測學院」，以及104職涯學院結合中山大學、中央大學、高雄大學、台北教育大學開設「Top企業優質人才學用培育課程」，至今已累積近400名學生參與完訓。

GOLF聯盟預計今年5月17日前往外島的金門大學，由友達、仁寶、新加坡商鈦坦科技主講，分享產業人才需求應具備的能力。（編輯：趙蔚蘭）1110418

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