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長程輪脫困 長榮：確認安全無虞後將繼續原定航程

2022/4/18 12:31
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（中央社記者賴言曦台北18日電）長榮海運旗下貨櫃船長程輪（Ever Forward）在美東時間17日脫困並重新浮起。長榮表示，長程輪將在附近的錨地進行水下檢查，確認安全無虞後會先返回巴爾的摩港裝載依原定航程繼續作業。

長程輪在美東時間3月13日晚間擱淺於美國馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）港區外，經過逾1個月救援，在17日上午7時12分脫離擱淺，重新浮起。

此前船上約5000個貨櫃中，有近500個已完成卸載，此舉旨在減輕船身重量，並利用本週末滿月的漲潮，幫助長程輪順利脫困。

長榮海運今天說明，長程輪將在附近錨地進行水下檢查，確認安全無虞之後，先返回巴爾的摩港裝載先前卸下的貨櫃，再依原定航程前往下一個港口諾福克（Norfolk）裝卸貨物。

長榮海運表示，長程輪在擱淺期間沒有明顯受損，也沒有造成汙染或阻礙航道。

長程輪為1.2萬TEU（20呎貨櫃）級貨櫃輪，隸屬長榮海運子公司長榮香港有限公司，目前配置於遠東至美國東岸航線。（編輯：趙蔚蘭）1110418

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