外資：國巨蘇州廠生產正常 高雄廠可因應轉單

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）中國本土COVID-19疫情嚴峻，台商匯聚的江蘇省蘇州市持續封閉管控，美系外資法人指出，被動元件大廠國巨蘇州廠生產正常，台灣高雄廠有產能空間因應急轉單，蘇州當地供應商仍正常製造，但需觀察物流運輸影響。

中國本土疫情多點爆發，江蘇蘇州工業園區15日下午起強化防疫措施，台商傳動元件廠上銀蘇州廠位於防範區域，工廠續運作，台達電吳江廠營運持續；聯電和艦廠與被動元件廠國巨生產正常，鋁質電容廠立隆電蘇州子公司部分停工。

美系外資法人18日報告分析，國巨大約70%的標準型陶瓷電容（MLCC）和晶片電阻（R-Chip）產能位於蘇州廠，生產並未受到疫情影響，不過物流運輸可能影響蘇州廠原材料運送、進廠時間可能遞延，訂單出貨短期內有小部分影響。

法人指出，儘管上海地區封控後造成中國華南地區物流運輸大亂，不過國巨3月營收仍創歷史單月新高，達新台幣106.25億元，代表國巨在庫存、物流、供應鏈管理得宜。

若蘇州疫情轉趨嚴峻，外資法人指出，國巨台灣高雄廠仍有彈性產能空間，可因應轉單或急單需求、製造標準型MLCC或是晶片電阻產品，且由於國巨蘇州廠員工多數住在蘇州園區宿舍，可維持閉環管理。

觀察全球MLCC和晶片電阻產能分布，外資法人分析，大約有7%的MLCC產能以及25%的晶片電阻產能，位於中國蘇州，當地供應廠商仍可正常生產製造，未受當地政府強化抗疫措施影響，短期內MLCC和晶片電阻供應並未受限，但仍需觀察未來數月疫情變數。

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國巨目前一般標準品被動元件業績占比已降到2成，高階特殊品占比達到8成，高階利基型產品接近滿載，訂單出貨比（B/B ratio）大於1；去年第4季車用被動元件業績占比19%，國巨今年車用產品滲透率可持續提升，中期目標維持占比22%目標，國巨也持續擴充車用MLCC產能，因應吃緊市況。

觀察被動元件大廠在中國主要生產基地，法人指出，台廠華新科主要位於廣東東莞，日廠村田（Murata）在江蘇無錫設廠，日廠太陽誘電（Taiyo Yuden）主要在廣東東莞，韓廠三星電機（SEMCO）主要在天津。（編輯：張均懋）1110419