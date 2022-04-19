實價登錄上路10年 房屋交易網：全台房價漲近5成

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（中央社記者賴言曦台北19日電）2012年上路的實價登錄至今滿10年，數字科技旗下591房屋交易網統計全台與七都熱門行政區房價漲幅發現，2012年全台房屋單價為新台幣18.1萬元，2021年增至26.9萬元，10年漲幅48.6%。

統計顯示，七都平均漲幅依序為台南市、高雄市、台中市、桃園市、新竹縣市、新北市及台北市。其中，台南市、高雄市及台中市房價漲幅最多，分別達189%、137.8%及118.9%。

以各縣市行政區來看，591房屋交易網指出，台南市增幅前3名的行政區為安南區、南區及仁德區。前兩區有快速道路、重劃區等題材加持，吸引不少南科人員進駐；仁德區則受惠工業區就業機會帶來人口紅利及捷運藍線議題，吸引不少東區外溢買盤。

高雄市增幅前3名則是大寮區、小港區及橋頭區，皆為高雄蛋白區，房價原屬低基期具補漲效應。大寮、小港區有工業區就業機會支撐需求，且有捷運行經；橋頭除科學園區外，台積電去年底宣布在鄰近的楠梓設廠，也帶動橋頭新市鎮發展。

台中市增幅前3名則是潭子區、清水區及東區，在交通建設、重劃區加持下，潭子區逐漸消弭與市區的落差，北屯買盤外溢到此置產；清水區則因百貨進駐、往返中科便利等，吸引不少中科人員；東區則有大車站計畫、鐵路高架化、三井LaLaPort等加分，翻轉市容老舊印象，助漲房價跳升。

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房價成長速度超越全台平均的還有桃園市及新竹縣市，分別為84.4%、67.1%。桃園市有大量雙北輕移民，尤以交通便利的龍潭區、楊梅區、桃園區漲勢明顯。而買盤以竹科為主的新竹縣市，以竹北市、北區及香山區漲幅最多。

新北市、台北市則屬房價漲幅末段班，10年來漲幅分別為42.2%及20.7%，但新北市板橋區在捷運環狀線通車後，房價扶搖直上；台北市北投區則因生活機能成熟，擁有大型醫學中心，且北投士林科技園區建設利多，房價有望再漲。（編輯：趙蔚蘭）1110419