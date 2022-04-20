郭台銘續列鴻海候選董事 獨董占比將逾5成

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）鴻海今天公布董事被提名人名單，其中，鴻海創辦人郭台銘續獲提名候選董事，劉憶如也續獲提名，但現任董事李傑、呂芳銘、盧松青未獲提名；此次獨立董事候選名單則增加至5席。

鴻海將於5月31日舉行股東常會，並進行改選董事案。鴻海今天公布董事提名候選人名單，除了現任鴻海董事長劉揚偉外，郭台銘也續獲提名候選董事；此外，鴻海A事業群總經理王城陽、現任鴻海董事及香港北威國際集團董事總經理劉憶如，均以鴻景國際投資代表人獲提名候選。

不過，現任鴻海副董事長及鴻景國際投資代表人李傑、現任鴻海董事呂芳銘、鴻景國際投資代表人盧松青，均未獲提名候選。

在獨立董事部分，此次鴻海獨董候選人名單從原有3席增加至5席，現任鴻海獨董王國城、郭大維續獲提名候選；另外，日本東京之星銀行董事長及台北金融大樓股份有限公司董事黃清苑、前台灣期貨交易所董事長劉連煜、台灣土地銀行常務獨立董事陳玉敏也獲提名候選。

法人指出，鴻海此次9席董事中有5席獨董，獨董比例超過一半，顯示強化公司治理的規劃；此外，共有2名女性董事劉憶如、陳玉敏獲提名，欲強化董事會多元化。

法人表示，新任獨立董事候選人黃清苑，曾擔任台灣證交所、國泰人壽、國泰金控、國泰世華銀行等董事；劉連煜現為律師事務所主持律師，曾任期交所董事長、證交所董事、公平會委員；陳玉敏現為土銀常務董事，曾為央行國庫局局長；連同續任的王國城、郭大維兩位獨董，以及劉憶如等董事，在商務、經營、法律、金融等領域皆有豐富資歷。（編輯：張良知）1110420