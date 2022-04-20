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泰金寶：依計畫建廠 全球缺料仍影響今年營運

2022/4/20 18:33
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（中央社記者吳家豪台北20日電）金仁寶集團旗下泰金寶-DR公布致股東報告書指出，按原定計畫持續進行建廠作業，以達成客戶新產品導入的時程規劃要求；全球原料短缺議題仍將影響今年整體營運，泰金寶將與客戶密切關注後續動向。

泰金寶董事長許勝雄在致股東報告書說，整體經濟仍受到全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散及財政縮減政策影響，今年高通膨預期將持續更長時間，加上供應鏈短缺問題、能源價格走高，將持續影響今年整體經濟前景。

許勝雄表示，泰金寶持續審視全球營運策略，依計畫逐步調整公司內部組織，也按原定計畫持續進行建廠作業，以達成客戶新產品導入時程規劃要求及做好相關準備。

許勝雄強調，儘管全球原料短缺議題仍將影響2022年整體營運，但泰金寶將持續與客戶密切關注後續動向，使雙方均能降低風險，達到最高效益。

他說，泰金寶擁有多年製造經驗，以及網路通訊和物聯網產業的研發技能，仍有絕佳競爭優勢及機會深耕5G、智慧物聯（AIoT）市場，創造下一個里程碑。（編輯：黃國倫）1110420

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