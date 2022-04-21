沃旭大彰化西南離岸風場首座風機開始發電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北21日電）沃旭能源（Ørsted）今天表示，大彰化西南第一階段離岸風場已成功安裝首座風機，並開始發電。總經理汪欣潔說，團隊從獲配容量到首次發電的時間不到4年，可說已創下業界新的里程碑。

經濟部能源局採「先示範、次潛力、後區塊」3階段推動離岸風電開發，沃旭能源在2018年4月通過潛力廠商遴選，獲配位於彰化外海35至60公里的大彰化東南及西南第一階段離岸風場，併網容量為900MW，可提供乾淨能源給百萬家戶。

沃旭能源今天表示，大彰化西南第一階段離岸風場已成功安裝首座風機，透過陣列海纜（array cable）傳輸至海上變電站進行升壓，再透過輸出海纜（export cable）傳送至沃旭位於彰濱工業區的路上變電站開始發電，也替沃旭能源在亞太區發展立下重大里程碑。

根據沃旭能源規劃，大彰化東南及西南第一階段離岸風場將安裝111座西門子歌美颯SG 8.0-167DD風機，完工後將併聯至台電彰一開閉所，透過台電電網輸配電。

汪欣潔說，團隊依照預定時程成功發電，對沃旭與台灣來說，都是意義重大，尤其從獲配容量到首次發電的時間不到4年，這樣的速度可說是創下業界新的里程碑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場共同執行長培爾松（Frida Persson）表示，接下來將持續推進風場建置工程，並遵循環評承諾；另名共同執行長朗吉（Ulrik Lange）則說，在疫情挑戰下，海上風場關鍵組件製造、運送及安裝過程的風險管理，以及彈性調度及船舶動員，對於風場如期完成施工至關重要。

朗吉說，因應大規模風場海上施工的各種挑戰，將持續優化施工時程、評估風險及相對應變計畫，絕對會安全並如質的完成風場建置。（編輯：張均懋）1110421