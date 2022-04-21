亞泥低碳水泥成功銷美 首批已運抵西雅圖

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（中央社記者賴言曦台北21日電）亞洲水泥今天表示，今年起外銷美國的水泥，全面採用溫室氣體排放比一般水泥減低8%的低碳卜特蘭石灰石水泥，首批已運抵西雅圖，為亞泥邁向2050年淨零排放目標再跨一大步。

亞泥今天發布新聞稿表示，降低溫室氣體排放的首要措施是生產「低碳水泥」；亞泥花蓮廠自主開發生產的卜特蘭石灰石水泥（Portland Limestone Cement, PLC），由前端水泥品質表現，至後端混凝土性質呈現，歷經2年測試評估後，終於開發成功銷往美國。

亞泥花蓮場首席副廠長陳志賢指出，亞泥已向標檢局提出修訂水泥國家標準（CNS）的申請，希望在台灣CNS15286水硬性混和水泥標準中，納入卜特蘭石灰石水泥，確保台灣標準能與國際接軌，加速台灣低碳水泥的發展。

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亞泥表示，除了卜特蘭石灰石水泥外，亞泥花蓮廠也自主研發具低碳特性的「洋房牌墁砌水泥」，這款水泥目前可在台使用，且較傳統卜特蘭水泥減少16%溫室氣體排放，可減少耗用5%天然礦物、15%煤炭，預估2030年前出貨量可超過30萬頓。

亞泥指出，預估到2030年時，亞泥的低碳水泥占比將可達出貨量的5成以上，期望透過低碳水泥產品取代傳統高碳排放水泥的策略，逐步邁向淨零排放目標。（編輯：張良知）1110421