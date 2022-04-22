2050淨零轉型 賴清德：要揚棄注重眼前利益的舊思維

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（中央社記者謝方娪台北22日電）台灣訂下2050淨零排放目標，副總統賴清德今天表示，面對氣候變遷，沒有一個人是局外人；淨零轉型若要成功，除了必須眾志成城，也勢必要揚棄比較注重眼前利益的舊傳統思維。

賴副總統今天受邀出席「台新三十永續淨零高峰會論壇」，他致詞時表示，去年世界地球日蔡總統已公開揭櫫台灣2050淨零轉型目標，和國際社會一致；面對氣候變遷，沒有一個人是局外人，台灣全體上下一定要全力以赴。

他說，國發會已在今年3月公布台灣2050淨零排放路徑圖，行政院21日也已將「溫室氣體減量及管理法」更名為「氣候變遷因應法」，草案後續將送立法院審議。

賴副總統指出，政府會建立法制、提出政策鼓勵科技創新和投資，以期達到4個轉型，包含能源轉型更安全、公司轉型更有競爭力、生活轉型更永續、社會轉型更有韌性，以因應氣候變遷問題，讓台灣因應氣候危機時，可化危機為轉機。

賴副總統說，除了政府努力以外，企業也陸續投入淨零轉型行列，台灣有8家國際級科技公司成立氣候聯盟，包含台積電、台達電、華碩、和碩、宏碁、光寶、友達、微軟，這些公司召集100家左右的協力廠商，用產業鏈形式共同響應，由大帶小往2050淨零轉型目標邁進。

此外，賴副總統表示，金管會已攜手台灣金融機構，利用資金中介者角色，引導企業注重ESG，相信在國發會公布淨零排放路徑圖、金管會引導金融機構落實綠色金融下，上市櫃公司朝向低碳轉型，效益一定可逐步展現。

賴副總統說，淨零轉型是跨世代、跨領域、跨國際的艱難任務，若要成功，除了必須眾志成城，勢必要揚棄比較注重眼前利益的舊傳統思維，須具有國際觀和宏觀理念，才有辦法一步一步達成。

賴副總統表示，千里之遠始於足下，只要各界攜手努力，都可以成為淨零轉型工程中的英雄。（編輯：蘇志宗）1110422