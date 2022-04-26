欣興首季每股賺3.85元 寫單季新高

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（中央社記者江明晏台北26日電）載板大廠欣興今天公布首季財報，每股盈餘達3.85元，創單季歷史新高表現，淡季賺贏去年旺季；欣興董事會並通過再增加111年度資本預算達新台幣435.36億元。

欣興今天公布財報，首季營收新台幣307.1億元，營業毛利99.22億元，營業利益71.89億元，歸屬母公司淨利56.67億元，每股盈餘達3.85元，創單季歷史新高表現，等於在淡季寫下比去年第4季旺季更高的表現。

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此外，欣興今天公告，董事會決議通過將111年度資本預算由約新台幣404.13億元，再增加約新台幣31.23億元，增加後總金額約為新台幣435.36億元。

欣興並通過預計112年及113年度進機的長交期設備採購訂單金額由約211.78億元及4.19億元，再增加約2.58億元及22.25億元，增加後總金額約為214.37億元及26.45億元，以配合工廠營運需求，並提升製程能力。（編輯：楊凱翔）1110426