台股跌勢收歛 電子股成重災區

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（中央社記者江明晏台北27日電）美股重挫，台股今天盤中一度大跌425點，下探16219.41點，暫守16200點整數關卡，近午盤跌勢收斂，電子股為殺盤重心，台積電挫近3%，貨櫃三雄逢壓，散裝航運勁揚。

美股延續近期頹勢，道瓊指數大跌809點，投資人擔憂經濟與企業獲利前景，在多家科技大廠公布財報前拋售股票，那斯達克指數跌幅直逼4%，創2020年9月以來最糟表現。

台股今天以16427.32點開出，跌近220點，盤中跌勢擴大，低點一度下探16219.41點，大跌425點，離去年10月低點16162點只剩57點左右的差距。

至11時25分左右，台股加權指數下跌325點，來到16319點，跌幅約1.95%，成交金額1888億元；櫃買指數下跌4.25點，至190.41點，跌幅2.18%。

各類股今天全盤皆墨，電子股大跌逾2.6%、金融股也下跌近2%，光電股重挫逾4%，先前相對抗跌的生技、觀光股分別有近1%和逾2%的跌幅，蘋概權值股今天普遍走跌，晶圓代工廠台積電來到531元，下跌15元，跌幅2.75%，聯發科下跌約2.5%，至812元；鴻海小跌約1%，至100元，面板雙雄友達、群創重挫，分別下跌逾4%、6%。

航運族群兩樣情，貨櫃三雄遭逢賣壓，長榮下跌約1%，至137.5元，陽明下跌1%至119.5元，萬海下跌逾1%至143元；航空雙雄長榮航、華航下跌逾2%。但散裝族群表現雀躍，裕民大漲近3%至64.6元、慧洋-KY上漲逾1%。

投顧指出，台股在5個交易日就大跌近1000點，已有跌勢收斂趨勢出現，短線有機會醞釀反彈，但長線來看，恐難脫空頭格局，主因來自股目前升息、資金緊縮、俄烏戰爭、本土疫情等利空都還沒達到高峰或是落底，台股短期站不回16700點關卡，盤整時間將會拉長，去年10月的16162點能否有支撐是觀察重點。（編輯：張均懋）1110427