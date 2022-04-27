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台股下挫 財長：若市場失序國安基金必要時開臨時會

2022/4/27 09:42（4/27 10:00 更新）
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台股27日開盤一度下跌逾400點；財政部長蘇建榮表示，上午已特別交代國安基金密切關注台股動向。（中央社檔案照片）
台股27日開盤一度下跌逾400點；財政部長蘇建榮表示，上午已特別交代國安基金密切關注台股動向。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北27日電）美國聯準會擬加速升息重擊美股，台股今天開盤一度下跌逾400點；財政部長蘇建榮表示，今天上午已特別交代國安基金密切關注台股動向，若金融市場失序，有必要就會召開臨時會討論。

俄烏戰爭持續推升通膨，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）示意將加速緊縮貨幣政策，鷹派言論重挫美股，牽連台股重挫，今天開盤一度下跌逾400點。

立法院財委會今天審查稅捐稽徵法修正草案，財政部長蘇建榮列席；蘇建榮會前接受媒體訪問指出，俄烏戰爭危急事態尚未解除，美國升息對台灣金融市場會有相當大影響，今天早上已交代國安基金密切注意。

至於是否準備進場，蘇建榮表示，「基本上並不是那麼容易」，按照國安基金管理條例規定，金融市場失序、外資大量外流之下，經過委員會決議通過後，才會檢視是否進場維持市場安定；如果真的有必要，會召開臨時會討論。（編輯：郭無患）1110427

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