台股早盤重挫近400點 台積電跌19元

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（中央社記者江明晏台北27日電）美股再重挫，道瓊大跌809點，那斯達克指數跌幅直逼4%，台股今天早盤一度跌近400點，指數暫守16200點大關，各類股一片綠油油，台積電挫約3%。

台股今天開低走低，至9時5分左右，台股加權指數下跌391.09點，來到16253.7點。

蘋概權值股今天普遍走跌，晶圓代工廠台積電來到527元，下跌19元，跌幅2.93%，聯發科下跌約3%，至808元；航運股顯頹勢，長榮下跌逾3%，至134.5元，長榮航下跌逾3%，至34元。（編輯：趙蔚蘭）1110427

台積電早盤重挫19元 市值縮水4926億元

（中央社記者張建中新竹27日電）美股重挫，費城半導體指數大跌4.38%，台積電美國存託憑證（ADR）破底，收在92.77美元，台積電今天股價同步走跌，早盤達新台幣527元，重挫19元，市值縮水4926億元。

投資人憂慮全球經濟成長放緩，美股收盤重挫，道瓊工業指數下跌809.28點，跌幅2.38%；那斯達克指數下挫514.11點，跌幅3.95%；費城半導體指數大跌133.276點，跌幅4.38%。

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台積電ADR收在92.77美元，再創波段新低，下跌3.47美元，跌幅3.61%，市值滑落至4811.38億美元，為嬌生（J&J）的4856.37億美元及聯合健康集團（UnitedHealth Group）的4824.13億美元超越，落居全球第11位。

台積電今天股價同步走跌，早盤達新台幣527元，下跌19元，市值縮水4926億元，跌破14兆元關卡，滑落至13.66兆元，影響大盤指數約158點。（編輯：張均懋）1110427