更多編輯台推薦新聞：
圖輯／合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡
生活

圖輯／合歡山杜鵑花季交通攻略 新手也能爬的百岳美景看這裡

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出
文化

「光」特展閉幕王榆鈞獻唱 甘露水5月移師高雄展出

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》3+4居家隔離實施 快篩實名制5月初上路

防疫整理包》3+4居家隔離實施 快篩實名制5月初上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

台股早盤重挫近400點 台積電跌19元

2022/4/27 09:12（4/27 09:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股27日早盤一度跌近400點。（中央社檔案照片）
台股27日早盤一度跌近400點。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北27日電）美股再重挫，道瓊大跌809點，那斯達克指數跌幅直逼4%，台股今天早盤一度跌近400點，指數暫守16200點大關，各類股一片綠油油，台積電挫約3%。

台股今天開低走低，至9時5分左右，台股加權指數下跌391.09點，來到16253.7點。

蘋概權值股今天普遍走跌，晶圓代工廠台積電來到527元，下跌19元，跌幅2.93%，聯發科下跌約3%，至808元；航運股顯頹勢，長榮下跌逾3%，至134.5元，長榮航下跌逾3%，至34元。（編輯：趙蔚蘭）1110427

台積電早盤重挫19元 市值縮水4926億元

（中央社記者張建中新竹27日電）美股重挫，費城半導體指數大跌4.38%，台積電美國存託憑證（ADR）破底，收在92.77美元，台積電今天股價同步走跌，早盤達新台幣527元，重挫19元，市值縮水4926億元。

投資人憂慮全球經濟成長放緩，美股收盤重挫，道瓊工業指數下跌809.28點，跌幅2.38%；那斯達克指數下挫514.11點，跌幅3.95%；費城半導體指數大跌133.276點，跌幅4.38%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台積電ADR收在92.77美元，再創波段新低，下跌3.47美元，跌幅3.61%，市值滑落至4811.38億美元，為嬌生（J&J）的4856.37億美元及聯合健康集團（UnitedHealth Group）的4824.13億美元超越，落居全球第11位。

台積電今天股價同步走跌，早盤達新台幣527元，下跌19元，市值縮水4926億元，跌破14兆元關卡，滑落至13.66兆元，影響大盤指數約158點。（編輯：張均懋）1110427

延伸閱讀
科技股軟腳 美股道瓊重挫809點那指跌近4%美國通膨創新高 Fed主席：5月會議可能選擇升息2碼台股重挫創半年新低 國安基金信心喊話沒有理由悲觀台股短線投資氣氛保守 法人：欲強不易、震盪加劇證交所每股擬配發股利6.4元 創近20年新高
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載