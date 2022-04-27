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台積電早盤重挫19元 市值縮水4926億元

2022/4/27 09:15（4/27 09:33 更新）
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美股重挫，台積電ADR破底，收在92.77美元，台積電27日股價同步走跌，早盤達新台幣527元，重挫19元。（中央社檔案照片）
美股重挫，台積電ADR破底，收在92.77美元，台積電27日股價同步走跌，早盤達新台幣527元，重挫19元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹27日電）美股重挫，費城半導體指數大跌4.38%，台積電美國存託憑證（ADR）破底，收在92.77美元，台積電今天股價同步走跌，早盤達新台幣527元，重挫19元，市值縮水4926億元。

投資人憂慮全球經濟成長放緩，美股收盤重挫，道瓊工業指數下跌809.28點，跌幅2.38%；那斯達克指數下挫514.11點，跌幅3.95%；費城半導體指數大跌133.276點，跌幅4.38%。

台積電ADR收在92.77美元，再創波段新低，下跌3.47美元，跌幅3.61%，市值滑落至4811.38億美元，為嬌生（J&J）的4856.37億美元及聯合健康集團（UnitedHealth Group）的4824.13億美元超越，落居全球第11位。

台積電今天股價同步走跌，早盤達新台幣527元，下跌19元，市值縮水4926億元，跌破14兆元關卡，滑落至13.66兆元，影響大盤指數約158點。（編輯：張均懋）1110427

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