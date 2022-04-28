8家壽險搶送件申請配息 金管會最快5月初點頭

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（中央社記者謝方娪台北28日電）金管會透露，目前已有8家壽險公司申請發放去年度現金股利，目前均在審核中，最快5月初將有業者被核准。已遞件的業者分別為國壽、台壽、遠雄、保誠、富邦、合庫、南山及中壽。

金管會保險局主秘蔡火炎今天在例行記者會表示，截至今天為止，有8家壽險公司向金管會申請發放現金股利，目前全數還在審查中，預計最快5月初將有業者取得核准。

目前8家已向金管會遞件申請發放現金股利的業者，分別為國泰人壽、台灣人壽、遠雄人壽、保誠人壽、富邦人壽、合庫人壽、南山人壽、中國人壽。

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壽險業2021年全年稅前獲利達新台幣3885億元，年增1824億元、增幅88.5%，稅後獲利也逾3600億元，創史上新高，市場預期今年壽險業發出的現金股利也有望創下新高水準。

國泰金3月11日已代子公司國壽公告擬分派239.18億元的現金股利，富邦金也在4月27日代子公司富邦人壽公告擬發放155.78億元的現金股利，中信金也代台灣人壽公告擬配息36.93億元，不過實際現金股利金額皆需視金管會保險局最後核准發放金額為準。（編輯：潘羿菁）1110428