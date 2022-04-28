公司治理評鑑前5% 電信三雄齊獲肯定

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（中央社記者江明晏台北28日電）台灣證券交易所公布第8屆公司治理評鑑結果，在電信業者方面，電信三雄皆獲得前5%企業的肯定，其中中華電信第7度獲得上市公司中最優等的排名前5%，遠傳、台灣大哥大則連續8屆上榜。

中華電信今天發布新聞稿指出，第7度獲得台灣證券交易所110年度公司治理評鑑上市公司中最優等的排名前5%。另外，於「市值100億元以上的電子類」上市櫃公司中，也獲得評鑑結果列為最佳前10%的肯定。

中華電信表示，在「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業社會責任」等公司治理各面向持續其表現外，在民國110年將「CSR委員會」改組為「永續發展委員會」，訂出節能減碳的中、長程目標，推動IDC於2030年百分之百使用再生能源，並響應世界潮流及政府政策，於2050年前達成淨零碳排。

遠傳同樣入列前5%企業，並已連續8屆上榜，公司治理評鑑每年題目都會調整且難度提升，在本次近千家受評測公司中，連續8屆排名前5%的上市公司僅有9家企業，僅占總數1%。

遠傳指出，「公司治理評鑑」參照國際經濟合作暨發展組織（OECD）所發布的公司治理原則，制定「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「落實企業社會責任」四大構面共79項指標，以綜合評量企業的公司治理情形。

展望未來，遠傳表示，將持續精進公司治理，並接軌國際永續趨勢。（編輯：楊凱翔）1110428