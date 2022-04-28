樂迦登錄興櫃戰略新板 要打造國際級CDMO廠

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樂迦再生28日以每股50元登錄興櫃戰略新板，將打造亞洲最大的自動化再生醫療GMP工廠，預計2024年完工投產。樂迦董事長何弘能（左2）、國發會主委龔明鑫出席（左3）出席掛牌記者會。中央社記者韓婷婷攝 111年4月28日

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（中央社記者韓婷婷台北28日電）樂迦再生今天以每股50元登錄興櫃戰略新板，除了有日本日立集團支持外，國發基金也是大股東，今天更引進新加坡僑外資策略投資，總投資額新台幣2億元，將共同建構國際級細胞治療CDMO廠。

樂迦再生今天舉行掛牌感恩記者會，國家發展委員會主委龔明鑫出席，日立集團的台灣區總經理梁琼瑜也代表集團參加，期許結合共同能力，打造亞洲最大的自動化再生醫療GMP工廠，預計2024年完工投產。

樂迦董事長何弘能表示，樂迦不僅是一家具有國際血統的細胞治療委託開發暨製造服務（CDMO）公司，更重要是樂迦自我期許將成為台灣再生醫療新創公司的協助者與引導者，除了將與日本夥伴打造一棟多功能、自動化、符合國際標準的細胞生產工廠之外，也將協助台灣的新創業者在細胞治療的發展上獲得支持。

樂迦已經與日立集團完成全球戰略夥伴合作協議，日立集團將協助引進來自全球再生醫療客戶的技術，樂迦也將與台灣的相關業者共同研發，以台灣最引以為傲的臨床實驗實力，執行以台灣為研發基地向全球進軍的目標。

何弘能強調，未來將是細胞與基因結合的時代，台灣的學術能量很強，將成立由台灣業界的精英所組成的CAR-T小組、iPSC小組以及細胞資料庫規劃中心，透過打造符合國際標準的硬體、配合由本土專業團隊所組成的軟體，建構一家能讓台灣接軌國際再生醫療市場的專業CDMO公司，縮短台灣從發明到臨床及量產的路。

台灣日立亞太總經理梁琼瑜指出，生技醫療是驅動台灣下世代產業成長的重點，再生醫療領域的重要關鍵，取決於頂尖技術人才的效力，因此對於人才培養與照顧將是公司的最大戰略。也期盼通過申請戰略新板，有助於爭取海內外人才加入，並爭取更多國際業務合作機會，挑戰進軍全球再生醫療供應鏈。

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「再生醫療三法」將於近期進入行政院院會審查，看好台灣發展再生醫療產業以及政策推動支持，新加坡僑外資於掛牌首日，以每股50元場外交易投資樂迦再生4000張，總投資金額2億元，支持樂迦再生細胞治療產業未來發展。

樂迦目前實收資本額新台幣20億元，為戰略新板公司裡最具資本規模的公司，除了三顧與台灣日立亞太公司外，大股東還有行政院國發基金、中鋼、耀華玻璃等泛官股。（編輯：楊蘭軒）1110428