村田看好車用被動元件業績成長 疫情缺料影響需求

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（中央社記者鍾榮峰台北29日電）日系電子零組件大廠村田製作所（Murata）28日公布財報，預估今年度車用電容和電阻等元件業績成長，智慧型手機模組業績下滑。日系外資法人今天報告預期，村田在車用、鋰電池和電源供應、居家等業績可各年成長超過2成。

不過村田指出，半導體缺料和中國COVID-19疫情封控衝擊供應鏈，零組件需求仍充滿不確定性。

村田製作所28日公布2021會計年度（截至今年3月底）財報，展望2022會計年度（截至2023年3月底）營運，村田預估年營收1兆9300日圓，年增6.5%，營業利益4400億日圓，年增3.8%，受惠日圓貶值和成本控制，年度稅後獲利估3240億日圓，年增3.1%，每股基本純益506.38日圓。

村田預期，智慧型手機用連接模組和射頻模組將會下滑，車用電容、電阻、電磁干擾抑制元件將持續成長。

展望總體經濟，村田指出，全球經濟面臨因俄羅斯與烏克蘭戰事帶動的原物料價格上漲變數，此外日圓匯率也持續走弱，半導體缺料和中國COVID-19疫情封控衝擊供應鏈，零組件需求充滿不確定性，不過車用電子需求將持續成長。

日系外資法人今天報告預估，村田在鋰電池和電容相關業績可望成長，預估在車用業績可年成長超過2成、居家應用業績可年成長近23%、電池和電源供應業績可年成長26%至28%。

法人表示，截至6月底的單季，村田的鋰電池業務仍將受到中國上海疫情封控影響，預估下半年可好轉。

根據資料，村田是全球第一大陶瓷電容供應商，市占率超過3成。

村田2021會計年度營收1兆8125.21日圓，年增11.2%，營業利益4240.6億日圓，年增35.4%，稅後獲利3141.24億日圓，年增32.5%，每股基本純益490.95日圓。

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其中包括積層陶瓷電容（MLCC）在內的電容產品營收7852.54億日圓，年增25.3%，占年度營收比重43.4%；包括表面聲波濾波器（SAW Filter）、壓電感測、陶瓷振盪器等壓電製品營收1383.57億日圓，年增7%，占比約7%；鋰電池、電感、電磁干擾抑制濾波器、熱敏電阻等其他零組件營收4604.43億日圓，年增18.8%，占比25.4%；模組營收4255.62億日圓，年減12.1%，占比23.5%。

從應用來看，影音類占比3.9%，通訊占比43.1%，電腦和周邊占比19.9%，車用電子占比18.6%，居家和其他應用占比14.5%，其中居家和其他應用營收年增近41%，車用和電腦週邊應用營收各年增超過23%。（編輯：黃國倫）1110429