環球晶首季毛利率創高 業外影響獲利每股賺4.01元

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（中央社記者張建中新竹3日電）半導體矽晶圓廠環球晶第1季受惠產品平均售價提高及產品組合優化，毛利率攀高至42.6%，創歷史新高，但因業外世創持股評價損失影響獲利滑落，每股純益4.01元。

環球晶下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。隨著新興應用對於先進製程晶圓需求持續擴大，環球晶第1季營收攀高至163.1億元，季增3.5%，年增10.1%，並創單季營收歷史新高。

受惠產品平均售價提高及產品組合優化，環球晶第1季毛利率42.6%，較去年第4季拉升1.3個百分點，較去年同期拉升7.5個百分點，創歷史新高；營業利益率36.1%，較去年第4季拉升5.5個百分點，較去年同期拉升9.4個百分點，同創歷史新高。

環球晶第1季認列世創（Siltronic）持股評價損失，影響稅後淨利滑落至17.5億元，季減17.7%，年減35.1%，每股純益4.01元。

考量目前進行多項擴產計畫，且各國將快速調升利率，未來資金成本可能升高，環球晶董事會今天決議通過去年度下半年盈餘每股配發8元現金股利，7月12日除息，現金股利將於8月5日發放。

環球晶統計，客戶預付貨款持續增加，達11.6億美元，較去年底增加12.6%，約新台幣331.1億元。

環球晶表示，在5G、電動車、人工智慧、伺服器與雲端服務等大趨勢的推動下，半導體產業強勁成長趨勢可望延續，但整體產業仍受供應鏈中斷、能源成本上升、通膨加劇、地緣政治風險和疫情等因素干擾。

針對俄烏戰爭的影響，環球晶指出，下半年全球經濟風險加劇，歐洲市場因距離較近，受到的影響可能相對較大。不過，目前晶圓訂單並無顯著影響。

至於中國封城政策，環球晶表示，子公司昆山中辰矽晶因當地政府政策影響，4月2日至27日間工廠停產，目前部分復工。集團利用全球布局，靈活調配生產以降低對客戶影響，對財務及營運並無重大影響。（編輯：黃國倫）1110503