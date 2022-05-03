光洋科條款 金管會修法禁用臨時動議解任董事長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北3日電）為防止市場派一言不合透過臨時動議撤換董事長，金管會出手修法，明定董事長選任或解任不得以臨時動議提出，新制最快今年7月底上路，日後若有違規，最高處新台幣480萬元罰鍰。

國內靶材大廠光洋科去年11月5日董事會透過臨時動議撤換董事長馬堅勇，由台鋼董事長王炯棻接任，一度引爆經營權之爭，馬堅勇、王炯棻兩人皆稱自己是光洋科董事長，在市場鬧得沸沸揚揚。

當時光洋科經營權之爭不僅引起台積電等重量級客戶關切，也掀起市場關注以臨時動議突然解任董事長的程序議題，金管會證期局官員先前直言，以臨時動議突然撤換董事長，確實在公司治理是不好示範。

金管會今天在例行記者會公布「公開發行公司董事會議事辦法」部分條文修正草案，被外界視為「光洋科條款」；金管會證期局主秘黃厚銘表示，金管會並非針對特定個案，不過為明確規範解任董事長程序並完善公司治理精神，金管會共研擬2項修正重點。

第一，董事會重要討論事項不得以臨時動議提出。考量涉及公司經營的重大事項，董事進行決策前應有充分資訊和時間評估議案，因此金管會明定涉及公司經營的重大事項，應在召集事由中列舉，不得以緊急情事或正當理由以臨時動議提出。

第二，董事長的選任或解任應提董事會或常務董事會討論。公司法明定，董事長選任應由董事會或常務董事會決議，解任也應由原選任的董事會或常務董事會決議，基於董事長的解任與選任同屬公司重要事項，金管會明定董事長的選任或解任應提董事會或常務董事會討論。

黃厚銘指出，以後若有公司違規經由臨時動議撤換董事長，金管會可依證交法相關規定裁處24萬元至480萬元不等罰鍰，且若程序未符合，公司即使逕行撤換董事長，原則上經濟部也不會准許公司辦理變更登記。

他也表示，修正草案預告期定為60天，加上後續行政作業時間，估新制最快今年7月底、8月初將正式上路；新制不溯既往，將在修正草案通過並發布以後正式適用。

先前光洋科發生經營權之爭，台鋼派與公司派不僅頻頻隔空放話，更展開訴訟攻防，直至今年3月台鋼派的光洋科董事和獨董請辭後，光洋科經營權之爭才正式落幕。（編輯：林淑媛）1110503