漢唐獲客戶在美設廠訂單 今年展望樂觀

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（中央社記者張建中新竹4日電）無塵室廠漢唐美國子公司成功接獲客戶在美設廠訂單，此外，在中國大陸市場也有斬獲，今年營運展望樂觀，對112年營運表現也高度期待。

漢唐去年在中國大陸市場業績成長31.6%，只是整體營運仍受疫情影響，營收滑落至新台幣256億元，年減28.55%，仍賺進超過1個股本，歸屬母公司淨利27.69億元，每股純益14.53元。

漢唐去年度盈餘每股將配發13元現金股利，配發率達89.47%，以3日收盤價176.5元計，殖利率約7.36%。

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因重要客戶持續擴大投資，台灣市場需求依然火熱，漢唐表示，美國子公司順利接獲客戶在美設廠訂單，此外，在中國大陸市場也有斬獲，今年營運展望樂觀，更期待112年表現。

漢唐指出，在台灣高科技產業方面的市場，占有率逐年增加，主要與自己競爭。大陸市場競爭激烈，不過規模相對較大。美國子公司表現則值得期待，台廠進軍美國市場是難得機會。（編輯：郭無患）1110504