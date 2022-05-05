更多編輯台推薦新聞：
小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高
國際

小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快篩陽即確診免外出PCR 居家隔離檢疫及自主防疫等3類對象適用
首頁 / 證券
元宇宙
新聞專題
元宇宙2/155

元宇宙加持 宏達電股價重返50元大關

2022/5/5 11:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北5日電）宏達電首季虧損持續呈現收斂趨勢，日系外資看好元宇宙商機，認為宏達電為VR話題的受益者，將宏達電評等由「賣出」調高至「持有」，激勵宏達電今天盤中股價重返50元關卡。

宏達電日前公布首季財報，營業毛利率由上一季33.7%上升至37.8%，增加4.1個百分點，每股虧損為新台幣0.92元，已是宏達電連續第16季單季虧損，但近年虧損幅度有收斂趨勢，主要是受惠更好的產品組合。

日系外資指出，宏達電是虛擬實境（VR）話題中的受益者，並以不斷完善的生態系統、更好的硬體設計等，主導內容產品，預計全球VR出貨量將在2022年至2024年成長到1900萬至3600萬套，預計宏達電將通過多年努力從VR趨勢中受益；但是目前VIVE Flow的銷售量不大，產品價格也不具吸引力，出貨規模是處於虧損的最重要因素。

日系外資預計，宏達電的VR 設備出貨持續上升，2022年到2024年將成長到550萬至850萬套。

宏達電今天股價一度漲逾4%，至51.4元波段高點，重返50元關卡。（編輯：楊蘭軒）1110505

延伸閱讀
宏達電打造元宇宙 登Yahoo第4季爆紅台股冠軍王雪紅：元宇宙是勢在必行 宏達電布局已久元宇宙概念股驗收 宏達電VR助威11月營收增3成
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀