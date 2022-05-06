Meta亞洲首座元宇宙XR Hub落腳台北 聚焦3大領域

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Meta亞洲首座「元宇宙 XR Hub Taiwan」6日在台北舉行開幕典禮，現場展示運用動作捕捉技術呈現的虛擬接待員，與到場嘉賓即時互動。中央社記者王騰毅攝 111年5月6日

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（中央社記者吳家豪台北6日電）Facebook（臉書）母公司Meta看重台灣科技產業鏈的關鍵地位，今天在台北啟用全亞洲第一座元宇宙XR Hub Taiwan社群空間，促進延展實境（XR）政策討論與產業交流，未來將聚焦文化藝術、經濟商業、社會公益等3大領域。

Meta大中華區業務總經理朱怡靜出席元宇宙XR Hub Taiwan啟用典禮致詞說，Meta於2015年在台灣成立辦公室，7年來無論科技或人才相關計畫，都希望建立台灣與國際社群的連結，讓台灣品牌在世界發光。

朱怡靜說，在Meta投入元宇宙的這個時刻，台灣夥伴是未來科技發展的重要基石。今天是Meta在台灣建立的另一個里程碑，將與台灣夥伴攜手合作創造下一個世代的社群科技。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情無法親訪台灣的Meta全球產品長柯克斯（Chris Cox）透過影片表示，Meta深信元宇宙是未來社群科技的核心，台灣在打造相關硬體、架設公共基礎架構及提升普及程度的表現無人能及，且台灣也有眾多活躍且優秀的創作者、藝術家、研究人員及開發者，紛紛投身未來大家所需的科技與應用程式。

柯克斯指出，隨著擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）領域持續蓬勃發展，台灣不僅將成為Meta元宇宙團隊的重要據點，也將是推動全球創新的關鍵樞紐。

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅致詞表示，透過在台北成立元宇宙XR Hub，Meta展現他們有信心台灣將在快速演進的元宇宙產業中，扮演關鍵角色。

孫曉雅指出，台灣是全球半導體生態體系的中心節點，也是包括軟硬體整合、晶片組、處理器、5G和Wi-Fi 6等新興科技的先驅。台灣的開發人員和藝術家也已在創作虛擬實境內容的領域贏得國際獎項，這些都是元宇宙當中不可或缺的元素。

孫曉雅表示，這座元宇宙XR Hub提醒她，和以往相比，世界與印太地區已變得更加互聯互通、密不可分，世界將再次看到台灣在科技創新領域的領導地位，以及美台夥伴關係的堅強實力。

在文化藝術方面，Meta將攜手文化內容策進院，鼓勵原創XR內容開發與XR前瞻科技應用，並協助培育本土XR創作者社群、推廣台灣XR內容到國際市場。

針對經濟商業領域，Meta與外貿協會旗下台灣經貿網將合作建構虛擬的「台灣經貿網元宇宙未來館」，讓台灣未來數位商業展覽不再侷限於實體或線上2D模式，可以在元宇宙展館中互動交流。

在社會公益方面，Meta未來將攜手台北市電腦公會，與台灣非營利組織及在地開發者，一起建立具指標性的AR或VR公益示範案例，探索創新科技如何為公義社會議題創造價值。（編輯：楊凱翔）1110506

Facebook（臉書）母公司Meta6日在台北啟用全亞洲第一座元宇宙XR Hub Taiwan社群空間，辦公室設有沉浸式內容拍攝實驗室，工作人員正模擬拍攝情境。中央社記者王騰毅攝 111年5月6日