Meta加速元宇宙在台發展 打造新創育成中心

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Meta亞洲首座「元宇宙 XR Hub Taiwan」6日在台北舉行開幕典禮，現場展示運用動作捕捉技術呈現的虛擬接待員，與到場嘉賓即時互動。中央社記者王騰毅攝 111年5月6日

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（中央社記者吳家豪台北6日電）Facebook（臉書）母公司Meta攜手資策會在台啟用元宇宙XR Hub Taiwan社群空間，提供新創團隊及藝術家展演數位作品，今天曝光的作品包括透過VR神像視角講述台灣信仰價值觀的變化，以及運用AR特效探索排灣族婚禮服飾。

Meta元宇宙XR Hub Taiwan落腳台北市承德路數位創新基地（digiBlock C），鄰近捷運圓山站，使用3層樓共388坪空間，並開放產官學界人士參觀及交流想法。今天啟用典禮邀請總統蔡英文、美國在台協會處長孫曉雅、外貿協會副秘書長李惠玲、文化內容策進院董事長丁曉菁出席。

從元宇宙XR Hub Taiwan開始，Meta將在台灣開展一系列計畫，聚焦文化藝術、經濟商業、社會公益等3大領域，加速整體產業的人才培育、內容發展與科技創新。

以文化藝術領域為例，今天搶先曝光的VR（虛擬實境）體驗區展示「落難神像」，結合Meta的Oculus虛擬實境頭戴裝置，透過神像視角講述80年代台灣社會氛圍對於信仰價值觀上的變化。

AR（擴增實境）體驗區展示「美力台灣3D」，由導演曲全立透過影像與3D行動車記錄台灣傳統工藝作品，可透過裝置掃描圖片，讓影片動起來。

在Meta打造的Horizon Workrooms虛擬會議室中，使用者可以體驗共同協作，不僅能與遠端團隊分享簡報，更可在虛擬空間的白板同步書寫、繪畫、創作。除了可透過Meta的Oculus Quest 2裝置體驗虛擬會議室，若使用一般裝置也可透過連結參與視訊電話會議。

在藝術展區內，啟雲科技打造2款AR特效探索排灣族婚禮服飾，其中一款可選擇頭飾，並分享自拍影片或照片。另一款AR特效可在所處環境生成排灣族歌手阿爆的3D虛擬替身，聆聽傳統歌曲「Inauljaceng新娘的嫁衣」，跟著虛擬阿爆一起舞動。（編輯：林興盟）1110506

Facebook（臉書）母公司Meta看重台灣科技產業鏈的關鍵地位，6日在台北啟用全亞洲第一座元宇宙XR Hub Taiwan社群空間，現場展示虛擬實境（VR）等創新科技應用。中央社記者王騰毅攝 111年5月6日

Facebook（臉書）母公司Meta6日在台北啟用全亞洲第一座元宇宙XR Hub Taiwan社群空間，辦公室設有沉浸式內容拍攝實驗室，工作人員正模擬拍攝情境。中央社記者王騰毅攝 111年5月6日

Facebook（臉書）母公司Meta看重台灣科技產業鏈的關鍵地位，6日在台北啟用全亞洲第一座元宇宙XR Hub Taiwan社群空間，促進延展實境（XR）政策討論與產業交流，圖為入口處虛擬導覽員。中央社記者吳家豪攝 111年5月6日

Meta公司攜手資策會於台灣設立亞洲首座元宇宙XR Hub社群空間，6日舉辦啟用典禮，新創團隊及藝術家可結合Meta的Oculus虛擬實境頭戴裝置，進行數位作品展演。（Meta提供）中央社記者吳家豪傳真 111年5月6日