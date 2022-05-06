貿協攜手Meta建元宇宙未來館 助攻台廠搶商機

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（中央社記者曾智怡台北6日電）貿協今天宣布與Meta合作建構虛擬「台灣經貿網元宇宙未來館」，將運用元宇宙概念，提供買主與供應商全新的洽談體驗，助攻台廠搶占數位貿易商機。

貿協今天在Meta全亞洲首座「元宇宙XR Hub Taiwan」啟用典禮中，宣布年度合作計畫，Meta與貿協的台灣經貿網將合力建構虛擬的「台灣經貿網元宇宙未來館」。

「台灣經貿網元宇宙未來館」將模擬未來元宇宙中商品展示的情境，參觀者（潛在買主）不但可以與優質的台灣中小企業直接交流，透過完成特定任務，還可獲得獨家或限定的紀念品，盼成為新型態的線上貿易洽談、展示與交易新體驗場域。

貿協表示，這個概念館除向全球展現頂尖的MIT商品，也讓台灣未來的數位商務展示，不再只侷限於實體或線上2D模式，而是能在升級強化的元宇宙場景中互動交流，初探未來5到10年後，元宇宙中商品展示的雛型樣貌。

貿協副秘書長李惠玲表示，疫情加速企業邁向數位轉型，面對元宇宙來勢洶洶，企業需快速應變；今年台灣經貿網不僅與Meta合作，探詢未來商品展示的雛形，未來也將透過多元管道異業結盟，搭配既有展覽通路，擴大企業外銷力道，加強台灣數位貿易實力。

台灣經貿網近年導入多項數位內容AI生成與數位行銷新服務，幫助會員廠商度過疫情；今年除更加強顧問式一對一數位行銷輔導、站內外行銷資源導流及專屬優化電商經營外，更加入企業專屬Avatar-產品解說影音生成DIY、關鍵字廣告自操輔導等新服務，提供一站式解決方案，協助台廠發展數位貿易。（編輯：翟思嘉）1110506