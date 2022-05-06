蔡總統：培育更多科技護國神山 盼Meta加碼投資台灣

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（中央社記者吳家豪台北6日電）總統蔡英文今天出席Meta元宇宙XR Hub Taiwan社群空間啟用典禮致詞表示，政府會持續努力建立更完善的數位經濟發展環境，也要培育更多科技護國神山，盼Meta持續加碼投資台灣。

Facebook（臉書）母公司Meta看重台灣科技產業鏈的關鍵地位，與資策會攜手成立全亞洲第一座元宇宙XR Hub Taiwan社群空間，期許促進延展實境（XR）政策討論與產官學交流，並在未來促成元宇宙新創產業聚落。

蔡總統致詞表示，她相信就像過去網路及智慧型手機改變人們生活一樣，元宇宙創造的世界也將翻轉人們的未來。在元宇宙世界裡，不用出門就能跟朋友坐在一起看電影、跟同事進行會議，現在元宇宙技術也應用在現場展演，讓觀眾更有參與感。

她說，元宇宙各項沉浸式體驗滿足人的娛樂、醫療等需求，實現過去難以想像的互動模式，以人為出發點的發展，也讓人們感受到科技的溫暖。

蔡總統說，感謝Meta在台灣設立第一座XR Hub，肯定台灣的科技實力，台灣是世界重要的科技國家，擁有完整的科技產業聚落以及豐沛的創意人才，無論從軟體、數位內容到硬體半導體產業，都是台灣發展元宇宙的利基。她相信元宇宙在台灣紮根將帶動台灣通訊技術、XR創新應用等科技發展，同時也能串連更多民間力量，加速元宇宙應用。

蔡總統強調，近年來政府積極推動亞洲矽谷方案，為數位科技和新創發展建立基礎，接下來將持續推動6大戰略產業中的資訊及數位產業，打造台灣成為全球數位基地。今年行政院也將新設數位發展部，加速推動國家數位發展政策。

蔡總統指出，政府會持續努力建立更完善的數位經濟發展環境，也要培育更多的科技護國神山，讓台灣站穩全球科技的重要戰略地位。台灣數位發展正大步向前，期待Meta跟台灣攜手，串連更多創新研發能量，也要請Meta持續加碼投資台灣。（編輯：翟思嘉）1110506