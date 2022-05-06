台灣大擁3成長引擎 再點名元宇宙、web3.0

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（中央社記者江明晏台北6日電）台灣大首季EBITDA年成長8%，電信、電商、寬頻為其三大成長引擎；台灣大表示，未來將透過完成台灣之星的併購案，以及開展元宇宙、web3.0、雲端與綠色轉型的策略，為股東創造穩健價值。

台灣大哥大今天召開111年第一季線上法人說明會，公布第一季合併營收新台幣397.9億元，較去年同期成長13%；稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）84.6億元，較去年同期成長8%；稅後淨利為27.2億元，稅後每股盈餘（EPS）為0.97元。

電信業務亮點方面，台灣大表示，111年第一季行動服務營收較去年同期成長2%，mo幣多、好速成双、Disney+三大獨門方案持續帶動資費升轉，使智慧型手機月租用戶平均貢獻金額（ARPU）來到675元。同時，月租用戶退租率下降，來到0.85%。

電子商務成長動能強勁，台灣大說明，momo第一季合併營收為229.37億元，年成長25%；衛星倉數達到31座，較去年同期增加8座。

另一成長引擎為家用寬頻上網服務，111年第一季營收年成長12%。

進入2022年，台灣大表示，隨著用戶對於更快速的網路連結、電子商務以及數位娛樂的需求持續增長，台灣大的三大成長引擎在此新常態中掌握優勢。展望未來，台灣大的目標是透過完成台灣之星的併購案與開展元宇宙、web 3.0、雲端與綠色轉型的策略，來為股東創造穩健價值。（編輯：翟思嘉）1110506