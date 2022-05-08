陳泰銘：能源原物料上漲物流吃緊 同欣電提4策略

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半導體構裝廠同欣電董事長陳泰銘表示，全球能源與原物料成本上漲，物流供應吃緊，同欣電提出4大發展策略，包括擴大產能和聚焦元宇宙等產業。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）半導體構裝廠同欣電董事長陳泰銘表示，全球能源與原物料成本上漲，物流供應吃緊，同欣電提出4大發展策略，包括擴大產能和聚焦元宇宙等產業，今年營運審慎樂觀，4大產品成長可期。

同欣電將於6月8日舉行股東常會，陳泰銘在致公布致股東營運報告書中指出，COVID-19疫情仍未緩解，美中貿易衝突持續，客戶要求重視企業社會責任ESG等議題，使得全球能源與原物料成本持續看漲，供應鏈及物流供應吃緊，人才競爭與人力成本持續上升。

陳泰銘指出，面對經營壓力，同欣電聚焦各成長產業，提高生產效益，整合企業資源，因應外部環境變化，審慎樂觀看待同欣電未來業績表現和營運展望。

展望同欣電發展策略，陳泰銘提出4大方向，首先持續在台投資，除了桃園八德廠將啟用，也擴大新北市、桃園、新竹、廠區產能，提高生產規模與效率。

此外，同欣電調整客戶與產品組合，聚焦通訊、元宇宙、車用、能源及生醫等產業，發展高附加價值產品。

陳泰銘指出，同欣電深耕全球策略客戶及供應商長期夥伴關係，並強化各事業群產銷合作、集團資源共享及整合資訊系統。

展望同欣電今年成長動能，陳泰銘表示，車用影像感測元件持續成長；潔淨能源和電動車帶動高功率LED和半導體需求，有助同欣電陶瓷電路板及模組構裝服務成長。

此外，陳泰銘指出，新型態網路通訊和元宇宙應用，加速無線通訊和影像感測器新發展；低軌通訊衛星應用也將持續成長。

在合併勝麗挹注下，同欣電去年獲利新台幣27.64億元、大幅年增91%，每股稅後純益15.49元，擬配發股息每股9元，若加上現金減資10%退還股東每股1元，擬返還股東10元。（編輯：蘇志宗）1110508