Meta首家實體店矽谷登場 吸引人潮成觀光景點

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（中央社記者周世惠舊金山10日專電）社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta在加州矽谷開設第一家實體店，展示元宇宙相關的硬體產品，9日正式開幕吸引人潮排隊，已成為矽谷新興的熱門觀光景點。

Meta首家直營店地點不是在舊金山市區的知名觀光景點聯合廣場，或某個購物商場內，而是落腳舊金山灣區貝林蓋（Burlingame）一處Meta辦公園區，那裡也是Meta專注元宇宙的「實境實驗室」（Reality Labs）重鎮，有4棟相鄰的辦公大樓。

貝林蓋距離舊金山國際機場大約7公里。Meta店9日正式開幕，這兩天成為矽谷新興的熱門觀光景點。營業時間僅容許20名消費者在店內，因此店家外面不時見到等待的隊伍。

工作人員今天告訴中央社記者，昨天開張第一天大約有350名訪客，7成是Meta員工。今天現場的訪客有更多元的背景，其中有出差到矽谷而順道拜訪的紐約人；也有在夏威夷求學的瑞士籍大學生，在放暑假之初專程來訪；另有當地人「聽到收音機廣播，開車5分鐘路程前來」。

大約45坪的店面空間，主要展示Meta旗下打造元宇宙（Metaverse）空間的產品。Meta Quest 2 虛擬實境（VR）頭戴裝置是由Oculus製造，這是Meta於2014年以20億美元購入的品牌。

到店的訪客會被邀請從手機入口登記參與15分鐘虛擬實境體驗，有包括節奏光劍（Beat Saber）、虛擬健身、高爾夫球和釣魚等不同難易程度的遊戲選項。

名為Portal的視訊會議平板是2018年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前推出的產品。從外觀看來，Portal長得很像具有喇叭功能的觸控平板，能夠讓使用者帶著走，因此在開視訊會議時，人不必被綁在電腦螢幕前而能自由移動地點，電池使用時間約3小時。

YouTuber阮端（Tuan Nguyen，音譯）今天前來為他的頻道拍片，他告訴中央社記者，小時候他一直希望能有3D科技，而現在虛擬實境更加超越，科技令人驚艷。

另一個受到元宇宙粉絲關注的熱門產品是名為Ray-Ban Stories的擴增實境（AR）眼鏡。「舊金山紀事報」旗下的SFGate網站專欄作家瑪葛瑞（Drew Magary）去年曾預言「未來人人會有一副AR眼鏡」。

Meta旗下有臉書和IG等社群平台。「紐約時報」去年報導，Meta在2020年即有開實體店的構想，直到2021年底詳細計畫出爐。

蘋果公司（Apple Inc.）於2001年首創科技公司成功開設實體店的案例，截至今年4月統計蘋果直營店（Apple Store）在全球25國家有518家。（編輯：林憬屏）1110511