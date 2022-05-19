力拓元宇宙 宏達電：逐步完成轉型組織重組

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（中央社記者江明晏台北19日電）宏達電董事長王雪紅在致股東營業報告書中表示，2021年HTC積極拓展元宇宙生態系，並逐步完成企業轉型組織重組計畫，七大事業部各自就位，訂定明確的事業策略，大幅改善營運績效。

宏達電今年度股東會將於6月17日舉行，王雪紅在新出爐的致股東營業報告書中表示，2021年HTC積極拓展元宇宙生態系，在員工努力下達成許多成果，持續推出新產品與服務，並逐步完成企業轉型組織重組計畫，大幅改善營運績效。

根據宏達電日前公布的財報顯示，首季營業收入新台幣11億元，營業毛利率從去年第4季的33.7%上升至37.8%，增加4.1個百分點。營業淨損為10.4億元，營業利益率為負94.6%，歸屬於母公司業主淨損為7.6億元，每股虧損為0.92元，雖是宏達電連續第16季單季虧損，但近年虧損幅度有收斂趨勢。

王雪紅指出，儘管面對疫情所衍生的各種挑戰，HTC以打破空間距離的創新技術實力，為各領域的客戶包括教育、藝術、娛樂和醫療保健等提供硬體、軟體、平台和服務。尤其是私人與商務旅行持續因疫情受到限制成為生活常態，看到許多產業與組織開始導入不受空間與距離限制的各種虛擬實境應用，讓企業流程更順暢。

她表示，2018年初，宏達電提出VIVE Reality願景，也就是現在大家所稱的元宇宙 metaverse，VIVERSE則是HTC的元宇宙版本，是開放式元宇宙生態系，也是通往合作夥伴創造的其他宇宙的快速傳送門，驅動新科技的關鍵技術是虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、人工智慧（AI）、區塊鏈（Blockchain）以及高速傳輸通訊如5G，在過去7年間，宏達電投入顯著的資源開發推展關鍵技術已逐步取得成果，如今許多人也認知到這些關鍵技術是發展元宇宙的重要基礎。

王雪紅也強調，宏達電在2021年逐步完成企業轉型組織重組計畫，七大事業部各自就位，訂定明確的事業策略。HTC總部扮演投資加速器的角色，為各事業部提供策略及營運支援，包括人力資源管理、法務、財務、資訊以及公共關係與行銷。雖然事業部各有其不同的目標和市場，但共同懷抱HTC核心願景，一起建構 VIVERSE 世界，將繼續創新與專注技術、優化組織資源並創造價值，共同創造元宇宙的新世界。（編輯：郭無患）1110519