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智崴：報復性旅遊人潮回流 3策略拚體感市場

2022/5/27 16:42
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（中央社記者吳家豪台北27日電）體感設備廠智崴今天召開股東常會指出，去年營收受疫情影響，但隨著各國報復性旅遊人潮回流，旅遊市場正迎來一波陡升式成長，智崴今年將透過產品多樣化、營收多元化、技術高端化等策略，提升競爭優勢。

智崴2021年合併營收達新台幣7.87億元，年減約25%，主因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒Delta及Omicron於全球大量流行傳播，觀光旅遊人潮減少，旅遊景點與主題樂園產業營收停滯，使智崴專案及訂單進度遞延。

智崴去年稅後淨損約1.33億元、每股虧損2.31元，皆較2020年擴大，因此不分派股利。

智崴發布新聞稿說，針對體感遊樂設備市場布局，除了鞏固既有國際市場外，在價格新台幣數千萬元至數十億元的高端產品線，也積極開發更多元、豐富的新設備，以多樣化產品提升市場滲透率。

除了設備營收，智崴也積極拓展全球營運據點，並加強數位內容影片資料庫，成為影片內容授權提供者，使營收來源更加多元。近年來智崴已逐步發展成為統包解決方案提供者，提供遊樂設備設計、場域主題設計、數位內容製作及現場營運等服務，擴大業務範圍，貢獻新營收。

智崴表示，未來當元宇宙逐步在主題樂園中實現，遊樂設備發展也將從多媒體設備轉成更沉浸互動的模擬系統。智崴在沉浸式模擬系統技術研發的成果與突破，結合5G、人工智慧物聯網、區塊鏈等技術，將實現更加虛實融合的體驗。

智崴強調，雖然COVID-19疫情對樂園產業帶來前所未見的影響，然而隨著疫苗覆蓋率提升，各地主題樂園已陸續開幕，長期仍看好主題樂園及娛樂市場。（編輯：翟思嘉）1110527

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