欣欣百貨攜手南緯 打造元宇宙戰能訓練基地

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（中央社記者江明晏台北23日電）紡織廠南緯旗下懷緯生技與老牌百貨欣欣大眾今天宣布，在欣欣大眾百貨商場建置全台首座元宇宙VR戰能訓練基地。

由退輔會主導的欣欣大眾百貨表示，館內AR/VR軟體導入軍事訓練及對戰模擬場景，強調使用與軍用同等觸感的模擬槍械等戰鬥裝備，讓消費者藉由身歷其境的虛擬世界，達到真實自我的體能促進效果。

欣欣大眾董事長尤志煌表示，適逢今年50週年的欣欣大眾百貨，一直以來扮演帶動百貨產業社會經濟發展的領航者，今年欣欣大眾邁入50週年，這次將以「元世紀MeSha VR戰能訓練基地」啟動全民國防創新服務，以元宇宙為核心，設置1200坪的元世紀MeSha VR戰能訓練基地，深植全民國防，增加國家戰力。

南緯董事長林瑞岳表示，南緯集團旗下的懷緯生技，在欣欣大眾百貨商場建構的元世紀MeSha旗艦館，將以元宇宙科技應用於VR戰能訓練基地，及全民健康科技應用，這是一個虛擬與戰能的結合，包含遊戲、娛樂、運動、訓練和技能，其中將會結合科技穿戴裝置，這可以說是台灣首創，甚至是全球首創的元宇宙戰能訓練基地。（編輯：趙蔚蘭）1110523