日電貿看下半年需求審慎樂觀 盼8月產業庫存降

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北1日電）被動元件代理商日電貿5月至7月終端和通路持續消化庫存，下半年需求審慎樂觀，網通、伺服器、車用產品需求看佳；目前MLCC交期回到8週、高階品價格穩，日電貿希望8月產業庫存可降到合理水位。

日電貿今天下午受邀參加券商舉行線上法人說明會，展望上半年公司營運，日電貿資深副總經理于亭江表示，上半年終端市場仍有關鍵零組件長短料問題，中國COVID-19疫情封城導致物流問題、生產延後等因素，預計5月至7月終端和通路持續消化庫存。

展望下半年營運，于亭江指出，下半年因車用、5G、伺服器、新能源、工業設備及元宇宙等應用，需求持續增加，日電貿提前採取因應措施，對下半年整體需求審慎樂觀。

整體觀察市況，于亭江表示，全球電子製造商生產庫存在第1季後逐步達到高點，仍有長短料問題，被動元件零件商與去年第1季相比，今年初產出小幅上升，但第2季成長趨緩；上半年被動元件整體需求狀況持平，積層陶瓷電容（MLCC）供應商產能尚未滿載開出，其他電容類訂單良好。

于亭江指出，今年部分被動元件仍有原物料供應問題，也推高生產成本。

日電貿總經理于耀國說明，第3季前期網通產品出貨可順利、去化庫存較快，不過顯卡受到俄羅斯與烏克蘭戰爭影響大，主要是原先中國大陸挖礦產業，因電費和環保因素轉到東歐發展，但俄烏戰爭間接影響挖礦和顯卡需求，近期偏弱。

于耀國指出，今年被動元件產品影響最大的應用端是手機與筆電，主要是第2季中國封城影響，對上海、昆山、蘇州廠區影響大，預估第3季可陸續正常、庫存去化速度快；至於車用產品交期長，不存在需求問題。他認為，上海客戶陸續開工後，晶片缺貨明顯改善，有助第3季客戶去化庫存。

于耀國表示，希望第3季在8月產業庫存可降到合理水位，目前看網通、伺服器 、車用產品庫存水位佳，客戶端新機種需求狀況不錯，但也要看全球經濟發展趨勢。

觀察陶瓷電容產品市況，于亭江表示，一般品MLCC交期縮短，主要是手機和筆電等消費性產品需求衰退，上半年一般品MLCC仍在通路端和客戶端庫存修正，第2季受中國華東地區封城影響、物流受阻等因素，出貨放緩；至於車用規格產品需求持續穩定，但因缺車用晶片使得待辦清單（Backlog）受到擠壓。

觀察聚合物電容和其他電容，于亭江指出，今年需求穩定成長，交期約20週左右，市場價格穩定，日系和美系塑膠電容廠商已在第2季初調漲價格。

談到交期與價格，于耀國指出，先前MLCC交期約16週至20週，目前回到8週，高階MLCC產品交期在8週以內，MLCC高階品價格變化持穩，大約每季小幅度跌價，特殊應用高規格品例如車規和工業用MLCC產品，幾乎沒有價格變動；至於鋁電解電容價格也沒有調降空間，主要是原物料、電費、人工、運輸成本增加，支撐價格。（編輯：郭無患）1110601