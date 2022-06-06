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宏達電布局元宇宙 5月營收月增逾45%

2022/6/6 17:00
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（中央社記者江明晏台北6日電）宏達電持續布局虛擬實境、元宇宙商機，今天公布5月合併營收新台幣3.04億元，年減0.43%，但較4月營收的歷史低點，月增45.1%，累計前5月合併營收16.17億元，年減13.06%。

宏達電今天公布5月自結合併營收3.04億元、年減0.43%，月增45.1%，較4月營收2.09億元的歷史低點反彈，累計前5月自結合併營業收入為16.17億元，年減13.06%。

宏達電將於6月17日召開股東會，由董事長暨執行長王雪紅主持，在先前發布的致股東報告書中也提到，此波疫情成為加速數位革命的催化劑，全球各地開始將虛擬會議應用於工作、學習與娛樂，並創造了許多創新應用內容。

宏達電表示，HTC憑藉著所建立的虛擬實境生態系統，包括平台、軟硬體產品組合，已在虛擬實境逐漸普及的契機中準備就緒，取得先機。

此外，宏達電旗下HTC元宇宙平台VIVERSE今天宣布與余文樂參與主理的ZombieClub結為策略聯盟，提供 Web 3.0元宇宙體驗，並推出AWAKEN元宇宙線上展；未來更將深度合作，共同打造喪屍元宇宙世界。（編輯：趙蔚蘭）1110606

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