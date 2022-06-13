鴻海顧問：台灣具備4優勢發展量子元宇宙產業

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（中央社記者曾智怡台北13日電）元宇宙浪潮襲來，鴻海顧問兼台大物理學系教授張慶瑞在商研院舉辦講座指出，未來世界的虛實整合科技將仰賴量子元宇宙，台灣應善用IC、跨領域、文創、資金4大優勢，積極投入相關產業應用。

財團法人商業發展研究院承接經濟部工業局台灣品牌耀飛計畫，10日下午舉辦線上講座，邀請張慶瑞擔任主講人，與主持人商研院副院長張皇珍共同探討「企業品牌之未來關鍵技術-元宇宙與量子」，產官學研領域、共逾400人線上參與。

根據商研院今天新聞稿內容，張慶瑞演講指出，未來新興的科技不是人工智慧、加密貨幣等，而是量子科技、元宇宙加上新興物聯網；量子其實並非一種物質或粒子，而是一種現象，是在微觀世界很常見的現象，但在宏觀世界卻不容易觀察到。

張慶瑞表示，元宇宙（Metaverse）是因COVID-19疫情直接打斷人群間密切連結，並加速生活實虛合一與數位發展，使得此新興世界至少包括身分、朋友、沉浸感、多元化、經濟系統和文明；「量子科技與元宇宙其實是實虛二元論」。

談及台灣短期目標可能的著力點，張慶瑞指出，第一，利用台灣IC優勢，投入量子啟發式機器及MR設施；第二，利用台灣跨領域優勢，投入量子元宇宙應用產業；第三，利用台灣文創優勢，投入量子元宇宙文創產業與量子元宇宙教育；第四，利用台灣資金，成立量子元宇宙創投。

張慶瑞強調，未來世界的虛實整合科技，必須仰賴由資訊整合、應用整合、能源整合、虛實整合而成的量子元宇宙。

張慶瑞指出，元宇宙目前的確需要法律規範，「元宇宙可以有很多不同個元宇宙」，目前也正持續發展中；他更表示，量子科技對企業的影響是全面性，屆時會結合所有產業後再衍生出全新的思維與應用。

張皇珍表示，元宇宙是未來的世界，而量子是土壤、數學是信任、物理是養分，更是國家競爭力，如美、中、日、法、韓等國家已全力發展，台灣有半導體的優勢，也是最佳科技的孵化器基地，如果全面加速發展，未來可望成為經濟發展的主力群山。（編輯：張均懋）1110613