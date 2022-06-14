進軍元宇宙旅遊市場 雄獅集團首度發行咖啡卡NFT

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雄獅集團14日宣布以宙獅計畫（Metalion）為名正式進軍元宇宙，首波由集團旗下的餐飲事業體欣食旅品牌「gonna共樂遊」打頭陣，30日公開銷售400顆宙獅咖啡卡NFT。（雄獅集團提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年6月14日

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（中央社記者汪淑芬台北14日電）雄獅集團今天宣布以宙獅計畫（Metalion）為名正式進軍元宇宙，積極搶進新世代旅遊社群市場，30日首度發行宙獅咖啡卡NFT，限量400顆。

NFT是「非同質化代幣」（Non-Fungible Token），每個NFT都有獨特性、不可替代性和稀有性，也因區塊鏈技術而具備防偽特質，特別適合藝術品、遊戲、身分認證等應用。

雄獅集團發布新聞稿表示，宙獅計畫首波由集團旗下的餐飲事業體欣食旅品牌「gonna共樂遊」打頭陣，30日公開銷售400顆Metalion Getting Coffee宙獅咖啡卡NFT，持有者將可連續30天，至gonna門市每天免費兌換咖啡1杯，並享有未來宙獅計畫的優先參與權。

雄獅集團形容，咖啡卡NFT有點類似數位會員卡，可望提高旅客黏著度。

宙獅計畫為雄獅集團發起的Web 3.0旅遊社群，目的是將集團的實體服務延伸至區塊鏈社群，同時應用區塊鏈技術加速集團數位化，計畫將發行包括旅宿、餐飲、軌道交通等，涵蓋食、宿、遊、購、行各領域的賦能型NFT，盼打造亞洲第一的Web 3.0旅遊生態系統，促進台灣觀光產業與扶植旅遊新創事業。

宙獅咖啡卡NFT將於30日起，透過宙獅計畫官網限量推出，網址為www.metalion.world，有美式卡及拿鐵卡2款，售價分別為新台幣999元及1299元，民眾可以連結錢包使用MATIC幣或是以信用卡刷卡購買。

宙獅咖啡卡NFT持有者可於7月7日至8月5日，每天至全台gonna共樂遊門市免費兌換咖啡1杯，賦能期間內另可兌換價值170元的gonna手工甜點1份及不定期的餐飲優惠驚喜，未來還可享有各種宙獅計畫的優先參與權。

雄獅集團特別成立宙獅計畫官網，邀消費者加入，有機會獲隱藏版好康；另外，19日前凡成功邀請3名好友加入宙獅Discord，就有機會抽中五星飯店住宿券；24日前完成指定投稿活動，還可抽價值近12萬元的「鳴日號」5天雙人旅遊行程，社群內將不定時舉辦遊戲之夜活動，可獲得餐點體驗券、星級飯店住宿券等。（編輯：張雅淨）1110614