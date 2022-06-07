遠傳攜手淡大 打造5G元宇宙淨零碳排校園

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（中央社記者江明晏台北7日電）遠傳電信今天攜手淡江大學簽署「5G元宇宙淨零碳排校園」MOU，為台灣首家電信業者與大專院校針對元宇宙、淨零碳排兩大關鍵議題所達成的產學合作。

淡江大學校長葛煥昭與遠傳總經理井琪等今天共同參與簽署儀式，「5G元宇宙淨零碳排校園」合作內容以淡江大學打造永續低碳校園為目標，遠傳運用5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心能力，加速產學合作、實現人才培育，透過實現智慧校園應用。

葛煥昭表示，淡江大學在數位轉型基礎上，成為首家成立AI創智學院，同時也是第一個建置全雲端校園的大專院校，期望透過此次合作，加速推動資訊中心轉型、深化元宇宙與AI的產學合作，並結合既有的教學場域建置全台第一實驗室。

井琪今天也受邀以「遠傳大人物實踐ESG永續之路」為題發表演說，她表示，企業數位轉型是一趟持續的旅程，企業必須先瞭解自身數位化成熟度、評估產業動態，才能規劃相對應的轉型目標與策略。遠傳的數位轉型以發展5G、雲端和「大人物」科技，發展數位服務與企業解決方案的新經濟，由傳統電信公司轉變為科技服務公司。

她說明，近3年成長策略也聚焦在加速5G全商轉、創新領先新經濟並聚焦於ESG解決方案，藉由AI基地台選址、智慧建築建置等具體作為，落實低碳營運，並透過智慧城市與遠距診療解決方案打造永續環境。

她透露，遠傳新經濟業務持續成長，營收占比從2019年的13%一路成長，2021年達17%，年增率為23%，占比持續朝20%目標前進。（編輯：郭無患）1110607