亞太電搭建元宇宙平台 推社群互動投票

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（中央社記者江明晏台北1日電）元宇宙話題持續火熱，亞太電信今年4月推出XLAND元宇宙共享平台，上線至今有數萬人次到訪，今天宣布推出社群互動投票功能，擴大元宇宙社群體驗。

亞太電信今年4月推出XLAND元宇宙共享平台，打造個人和企業用戶的元宇宙共享空間，提供多人在線互動的3D沉浸式體驗，上線至今寫下數萬人次到訪成績。

XLAND今天推出社群互動投票新功能，擴大元宇宙社群體驗，消費者可透過Avatar（數位分身）於3D虛擬空間，感受新奇的投票體驗外，企業主可依其產品或品牌需求，與XLAND合作，舉辦OMO線下整合元宇宙線上票選活動，透過社群功能和用戶即時互動，達到吸引粉絲、引入人流、洞悉消費者需求、提升品牌曝光等目的。

XLAND未來將持續新增企業專屬Avatar產品導覽、產品導購等功能，搭配元宇宙沉浸式互動體驗，讓觸及用戶的方式與體驗更新穎多元。

亞太電信表示，XLAND共享元宇宙自4月中旬上線至今已吸引數萬人次到訪，用戶平均停留時間近40分鐘。（編輯：趙蔚蘭）1110601