睽違1年半 宏達電元宇宙新機傳28日亮相

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（中央社記者江明晏台北16日電）宏達電將於28日舉行發布會，先前預告的「元宇宙手機」有望問世，這也是宏達電睽違約一年半推出新機，業界預料，該手機也將在宏達電明天登場的股東會中成為討論話題。

宏達電宣布，6月28日將舉行「VIVERSE媒體分享會」，邀請函圖片中以手機外型輪廓作為主體，市場推估，宏達電將睽違一年半推出新手機，並與其元宇宙生態系整合。

宏達電亞太區總經理黃昭穎曾於今年3月，在旗下元宇宙平台VIVERSE發布會中預告，第2季將會發表智慧新機，且會和過去不同，會與VIVERSE有緊密連結，也可以說是「元宇宙手機」，讓元宇宙各種功能，在手機端就能使用。

宏達電上一次推出新手機是2021年1月的HTC Desire 21 pro 5G中階手機，上一款旗艦機則是2020年9月推出的首款台灣製造5G手機U20 5G，距離此次推出新機，時間已經相隔一年半以上，顯示宏達電在智慧手機的布局策略已完全背離過往的機海戰術。

宏達電今年度股東會定17日舉行，在新出爐的致股東營業報告書中，宏達電董事長王雪紅表示，2021年HTC積極拓展元宇宙生態系，在員工努力下達成許多成果，持續推出新產品與服務，並逐步完成企業轉型組織重組計畫，大幅改善營運績效。

隨著宏達電新機也搭上元宇宙題材，預料小股東將在明天向王雪紅提問相關話題。

宏達電早年就切入虛擬實境領域，算是布局元宇宙的先驅業者，同時致力結合藝術與創新科技，旗下團隊VIVE Arts 今天表示，與巴塞爾藝博會合作展示VIVE Arts 與 Albert Oehlen 及曾吳兩位藝術家的合作作品，主題是對虛擬實境的探索。（編輯：郭無患）1110616