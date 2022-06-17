短中期發展元宇宙硬體 宏達電：目標建構多元營收

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（中央社記者江明晏台北17日電）宏達電今天回應小股東表示，宏達電早於7、8年前開始布局元宇宙，現在大公司也都要進去，可見宏達電遠見和策略正確，短中期內將以硬體發展為主，未來將建構更多元營收。

宏達電今天舉行股東常會，因應COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，會場座位拉開社交距離，相較過去小股東砲聲隆隆，今年只有零星股東發言，整場股東會在9時48分落幕，議程如期進展，會中完成董事改選。

針對小股東提問，競業相繼推出元宇宙產品，宏達電優勢何在？王雪紅回應表示，VIVERSE有很明確的願景，早於7、8年前開始布局，HTC在這段時間人員和科技都建立非常好的基礎，現在很多大公司都要進去元宇宙，可見宏達電的遠見和策略是對的，這塊市場商機也無限大。

宏達電財務長沈道邦表示，參考所有研調機構都指出，元宇宙這個市場非常大，手機市場過去10幾年的發展到現在臻於成熟，而未來5到10年，元宇宙產值應可達一兆美元起跳，考量未來網路將被Web 3.0和去中心化經濟取代，元宇宙甚至將可能達到8兆美元以上的產值，其中包含軟硬體、平台服務，未來5年內，估計可看到25%的用戶一天花一小時在元宇宙，將近3成企業的產品都在元宇宙布局。

他進一步說，宏達電過去7年投資，布局了很久元宇宙的硬體平台技術軟體，內容合作夥伴達到3000個以上，短中期內以硬體發展為主，未來將發展到更多元化營收來源，例如高階頭戴顯示器配合臉部追蹤，手部追蹤等配件受消費者和企業青睞，首季毛利率達38%，為10年新高。

他同時預告，6月28日宏達電會發表下一支手機，這支手機的規劃，目的是要布局全方位元宇宙，要讓消費者簡單進入元宇宙。

另有小股東提問，如何能讓費用節降，進一步賺錢，沈道邦說，目前是在長遠布局，前3年很適當的資產調配，這幾年成本費用調控，去年成本費用下降20%，對多元化商業建構可以帶來營收來源，硬體新產品會陸續出來，可望帶來更好的營收、獲利表現。（編輯：楊蘭軒）1110617