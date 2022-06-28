HTC元宇宙手機 Desire 22 pro 7月進軍歐洲、日本

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（中央社記者江明晏台北28日電）宏達電今天宣布，推出首款元宇宙手機HTC Desire 22 pro，宏達電表示，價格親民是很重要的元素，盼為更多消費者開啟通往元宇宙的大門，這款新機7月也會在歐洲上市，接著再進軍日本。

宏達電首款應用於元宇宙平台VIVERSE的智慧型手機HTC Desire 22 pro，支援5G、支援無線與反向充電功能，以及配有IP67防水防塵，同時針對虛擬實境裝置進行搭配優化，完整相容VIVE Flow並展現其應用，售價為新台幣1萬1990元。

HTC亞太區總經理黃昭穎表示，全球許多科技巨擘都將元宇宙寫進企業發展藍圖中，HTC為消費者開啟通往元宇宙的大門，HTC Desire 22 pro可以說是手機結合元宇宙應用進入全球大眾消費市場的第一步。

為了幫助使用者快速進入元宇宙，HTC Desire 22 pro預載多款VIVERSE相關應用。他也透露，這款新機7月歐洲也會上市，日本會稍晚，其他地區也會拓展。

黃昭穎指出，日前於2022全球行動通信大會（MWC）上首次揭示HTC最新元宇宙概念VIVERSE，從MWC至今，短短3個月增加很多合作夥伴，他也揭示，宏達電在台灣也將與許多產業推出元宇宙服務，例如：6月很快會和三大電信業者端出和過去很不同的服務，也會和金融業推出新世代的金融服務。

至於銷售目標，他表示，Desire 22有機會超越上一款手機Desire 21的銷量，至於是否會推出其他旗艦機？他說，希望讓大家進入元宇宙，價格親民是很重要的元素，現在手機市場高度成熟，消費者是感受整體體驗，不是比較規格，現在手機動輒3萬、4萬，很難滿足所有人需求，宏達電未來會不會有旗艦機，目前還在評估中，明年才有可能再推出下一隻新機。

他也透露，Desire 22原訂在4月推出，但因為第2季有上海封城的因素，導致零組件供貨出現問題，新機發表延後，但宏達電在庫存管控上相當嚴謹，預估未來受到影響狀況不大。

整體VR市場走勢，他表示，還是正向看待這個市場，是平穩往上的趨勢，尤其B2B這一塊還是看到持續在成長，也會陸續加入新的電信業者支持。初期還是以硬體為主，預期軟體營收也會持續成長，宏達電未來的發展第一是增加合作夥伴把內容充實，第二是讓更多消費者進來體驗。

他表示，宏達電的VIVERSE也會開放其他品牌手機，但Desire 22手機的優勢在不需要下載任何應用程式，裡頭有VIVERSE wallet可以支持NFT收藏。（編輯：郭無患）1110628