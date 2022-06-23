亞馬遜曝光Alexa新功能 可模擬與已逝親人對話[影]

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約從影片1小時2分處開始。影片來源：AWS Events

（中央社拉斯維加斯22日綜合外電報導）美國科技大廠亞馬遜（Amazon）今天展示語音智慧助理Alexa一項研發中的新功能，可模擬逝者的聲音，讓使用者與現聲的已故親人對話互動。

CNBC報導，亞馬遜高級副總裁暨Alexa團隊首席科學家普拉薩（Rohit Prasad）在美國拉斯維加斯舉行的Re:Mars大會上，解說這項讓Alexa能複製特定人聲的新功能。

現場播放的一段展示影片中，一名孩童說：「Alexa，能讓祖母對我讀完綠野仙蹤（Wizard of Oz）的故事嗎？」

Alexa先是用預設的機器人聲音確認指令，隨後立刻轉換成較輕柔、較像人聲的說話音調，似乎是模仿孩童的祖母。

普拉薩表示，Alexa團隊開發了一個模式，讓這個語音助理只靠「不到一分鐘的錄音」，就能複製出高品質的語音。

儘管這項功能顯然能用來複製任何人的語音，但普拉薩特別指出，它可用來幫助使用者懷念已故親屬。

他說，讓人工智慧（AI）能進行對話及具有陪伴功能，已成為研發工作一項重要焦點，尤其在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，「我們當中有這麼多人失去了某位所愛的人」。

「人工智慧雖然無法消除這份痛苦，但它一定可以讓回憶續存。」

普拉薩表示，這項功能目前仍在開發階段。亞馬遜並未透露它何時能對大眾推出。

亞馬遜基本上想讓使用者與Alexa間的對話更自然，已推出一系列功能讓這個語音助理能複製更像人類的對話，甚至達到可對使用者發問的程度。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110623