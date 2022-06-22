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微軟停賣AI推測情緒技術 限用人臉辨識服務

2022/6/22 18:12
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（中央社奧克蘭21日綜合外電報導）微軟公司21日表示，將停止銷售根據臉部影像推測人們情緒的技術，且不再提供無限制使用人臉辨識服務。

這些作法反映出在美國、歐洲立法機構仍在衡量周延法律限制之際，雲端供應商的領導業者努力要自行節制敏感技術。

微軟（Microsoft）至少從去年起，就一直在檢討情緒辨識系統是否有足夠的科學基礎。

微軟人工智慧部門Azure AI的產品經理博德（Sarah Bird）在部落格發文說：「這些努力點出了一些重要問題，包括隱私權、對各種情緒的定義缺乏共識，以及無法將臉部表情和情緒狀態間的連結加以歸納。」

現有的客戶還有1年的時間，可以使用號稱能推測情緒、性別、年齡、微笑、臉部毛髮、頭髮及化妝的人工智慧工具。

Alphabet的雲端運算服務Google Cloud去年開始也有類似的評估。Google判讀情緒的工具封鎖了13種預設的情緒表現，並將包括快樂和悲傷在內的4種現存情緒列入檢討。他們正在衡量一種新的系統，可以描述皺眉、微笑等動作，但不會試圖將那些表情與情緒連結在一起。

微軟還表示，客戶現在必須獲得批准，才能使用該公司的人臉辨識服務。這項服務可以讓人藉由掃描臉部，來登入網站或打開鎖上的門。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1110622

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