建構元宇宙生態系 宏達電跨界結盟打群架

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（中央社記者江明晏台北28日電）宏達電今天宣布與高雄、桃園、金融、電信及藝術與文化機構等創作者，跨界合作打造元宇宙生態系，創造商務、經濟、娛樂、藝術文化、購物生活實例，為企業或個人用戶創建更開放的應用。

宏達電今天於HTC新品發布體驗會上宣布跨界合作共同打造VIVERSE元宇宙世界，提供Web 3.0元宇宙體驗，創造可在其中進行交流、遊玩、學習的新世界，更進一步的提供同等於現實世界中的消費購物經濟模式。

在新冠疫情的助長下，加速地在全世界發酵，HTC VIVERSE獨步全球展出沉浸式HTC元宇宙商城，消費者可以透過手機、PC或VR設備進入虛擬商店，24小時查看VIVE產品，還有虛擬店員為顧客解說，且能立即下單選購，突破銷售新型態。

HTC亞太區總經理黃昭穎表示，VIVERSE戰略結合在地5G AIoT、數位內容、VR/AR、區塊鏈等相關產業及廠商，充分運用高階技術為元宇宙體驗加值。

VIVERSE總經理林俊吳於會中分享，所有使用者能夠不受裝置與平台的限制加入VIVERSE，進入其他世界（World）、應用程式 （Apps）、遊戲和多樣内容，享受多元的虛擬體驗，VIVERSE也能讓使用者輕鬆客製化獨特虛擬體驗與數位資產。

在與各界合作的方向上，宏達電表示，攜手高雄市政府匯集台灣產業新量能，打造娛樂元宇宙中心，以直播賽事、展會及展演活動、NFT交易等應用服務實證，帶動高雄在地產業投入元宇宙生態系。與桃園市政府的合作則於今年第3季後，陸續展開各項與市民服務有關的元宇宙活動。

宏達電並與台灣電信三雄中華電信、台灣大哥大及遠傳電信達成緊密策略合作共識，將打造專屬於電信商的元宇宙服務內容，替用戶帶來創新型態活動及商業模式。

宏達電同時宣布，聯手中信金控及遠東商銀銀行業者於元宇宙世界中提供銀行服務，陸續把現實中的各種金融服務遷移至元宇宙，例如：建置遠東商銀財管的虛擬樂活空間、開辦沉浸式互動課程和貴賓理財說明會，未來並計劃提供數位資產相關服務與活動等，形成一整套的商業模式。中信金控將針對登陸元宇宙的玩家，結合遊戲及學習推出首波活動，使金融服務融入於元宇宙空間中，持續打造全新型態的互動體驗。

此外，亞洲攝影家Joshua Lin林炳存NFT藝術作品也在VIVERSE元宇宙世界中展出，記者會活動現場並同步展出與ZombieClub策略聯盟推出的AWAKEN元宇宙線上展。HTC更率先與華人音樂元宇宙歌手Jeric陳傑瑞，及台灣作家與媒體工作者蔡詩萍合作於VIVERSE中舉辦Ask me anything（AMA）互動性線上活動。（編輯：趙蔚蘭）1110628