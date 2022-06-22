王雪紅任聯想獨董引合作想像 宏達電股價連2天大漲

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（中央社記者江明晏台北22日電）電腦品牌廠龍頭聯想集團日前宣布延攬宏達電董事長王雪紅擔任獨董，引發市場猜測雙方合作契機，加上宏達電新手機將問世，激勵股價連2天大漲。

電腦品牌廠龍頭聯想集團20日宣布延攬宏達電董事長王雪紅、清華大學教授薛瀾擔任獨立非執行董事。外界猜測，宏達電與聯想有可能展開合作，搶攻元宇宙市場商機。

消息激勵宏達電連2天股價大漲，宏達電昨日股價亮燈漲停，今天股價震盪走高，盤中高點來到49.95元，逼近50元與季線關卡，漲幅近8%，兩天漲幅逾18%，收復5日線與月線。

宏達電（HTC）發布聲明表示，創辦人兼董事長王雪紅擔任多家上市公司董事，長期深耕於高科技產業，在VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、5G、人工智慧及區塊鏈等領域堅持創新，透過所創立和執掌的企業，持續推動產業創新與發展。

王雪紅日前在股東會上說，宏達電早於7、8年前開始布局元宇宙，HTC在這段時間人員和科技都建立非常好的基礎，現在很多大公司都要進去元宇宙，可見宏達電的遠見和策略是對的，這塊市場商機也無限大。

宏達電財務長沈道邦則說明，宏達電過去7年投資布局元宇宙的硬體平台技術軟體，內容合作夥伴達到3000個以上，短中期內以硬體發展為主，未來將發展到更多元化營收來源。他同時預告，6月28日宏達電會發表下一支手機，這隻手機的規劃，目的是要布局全方位元宇宙，要讓消費者簡單進入元宇宙。（編輯：楊蘭軒）1110622