宏達電王雪紅：下個社交互動內容消費時代來臨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北17日電）宏達電董事長王雪紅今天在股東會上表示，HTC積極拓展元宇宙生態系，為教育、藝術、 娛樂和醫療保健等領域提供硬體、軟體、平台、服務，看好下一個社交互動和內容消費時代已來臨。

宏達電今天舉行股東會，董事長王雪紅今天在致詞時表示，回顧已過的一年，面對全球疫情所衍生的各種挑戰，HTC積極拓展元宇宙生態系，為各領域的客戶包括教育、藝術、娛樂和醫療保健等提供高品質的硬體、軟體、平台和服務。 此外，HTC 也逐步完成企業轉型組織的重組計劃、改善營運績效。

宏達電HTC自2015年推出VIVE以來，VIVE Reality願景就是將技術與人文極致融合，釋放人們想像力。如今從VIVE Reality邁出新的一步，VIVERSE將扮演宏達電的元宇宙世界，同時也是通往合作夥伴創造的其他宇宙的快速傳送門，由硬體、軟體和內容組成，遵循開放和可擴展的標準，為企業或個人用戶創建更開放和通用的應用。

她看好，下一個社交互動和內容消費時代已經來臨，而宏達電VIVERSE正是其中的一部分。

王雪紅也說，宏達電元宇宙生態系包含虛擬展覽會平台技術、VIVE Business以及5G專網方案，創造更多企業及個人豐富沉浸感的應用，並攜手全球合作夥伴，以吸引更多人進入VR（虛擬實境）生態系統。此外，宏達電還推出線上數位藝術品NFT（非同質化代幣）交易平台，啟動BEATDAY全球第一個全息音樂平台，讓數位藝術、文化娛樂的生態系統邁向新的里程碑。（編輯：楊凱翔）1110617